Necko Vidal interpreta 'Golden' como nunca la habías escuchado: "¿Puede haber sonido más bonito que el de un violín?"

El violinista demuestra que es capaz de versionan cualquier canción y, en esta ocasión, toca en directo su versión de la canción 'Golden' de la película de 'KPop Demon Hunters'.

Necko Vidal vuelve a Zapeando para mostrar, en directo, como sería una canción actual interpretada con el violín. En este programa, el músico adapta el tema 'Golden' de la película de 'KPop Demon Hunters'. La canción está interpretada por el grupo ficticio Huntr/x que aparece en el film.

El músico ha hecho su propia versión de 'Golden' al violín. Necko toca en directo la canción y, como es habitual, deja a todo el mundo boquiabierto con el tema. Al terminar, todo el público aplaude su interpretación.

"¿Puede haber sonido más bonito que el de un violín?", pregunta Miki Nadal. "Y lo que cuesta hasta que suena bien", añade Quique Peinado. "20 años llevo tocando", responde Necko. "20 años odiando a Paganini", añade Dani Mateo.

Vidal propone a Miki darle una clase de violín. "No, te reviento el violín", responde el zapeador. "De ganador de 'Masterchef' a primer expulsado creo que puede ser una manera de cerrar el círculo", concluye el violinista.