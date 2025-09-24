El 'corte' de Miki Nadal a Dani Mateo: "¿Crees necesario parar el programa para esta mierda?"

El presentador de Zapeando ha pedido al zapeador que imite un sonido de spray, emulando un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales de un loro haciendo ese ruido.

Iñaki Urrutia presenta un curioso vídeo viral protagonizado por un loro. En las imágenes se puede ver como una persona está limpiando una encimera con un spray mientras que, en la otra, el ave imita ese sonido. "¿No te parece un buen spray?", comenta, entre risas, la persona que sujeta al ave.

"Lo bueno de este spray es que se recarga muy fácil", señala Miki Nadal, "solo necesitas una bolsita de alpiste y ya está". "Chistes sobre explotación animal, qué feo", reprocha Quique Peinado. "¿Quién ha escrito esto?", pregunta Miki.

Dani Mateo afea al zapeador que culpe a los guionistas por el chiste. "Los cómicos, con la excusa del humor...", añade el presentador de Zapeando. "Deberías estar preocupado porque esto es intrusismo", comenta Dani, haciendo referencia el vídeo del ave.

Miki demuestra que sabe imitar el sonido de spray. "Eso es la laca", afirma Nadal. "Entiendo que eres el presentador del programa, y todo eso, pero, ¿tú crees necesario parar el programa para esta mierda?", reprocha el zapeador al presentador. "¿Sabes por qué?", responde Dani, "por el moco que me he llevado antes. Ahora se va a joder y va a hacer lo del spray".