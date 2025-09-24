Juan Sanguino desvela detalles de la boda de Pablo López y Laura Rubio: de los invitados a las canciones para el DJ

Juan Sanguino desvela en este vídeo algunos detalles de la boda de Pablo López y Laura Rubio, una celebración para 300 invitados de una pareja que, recuerda en este vídeo, se conoció en 'La Voz'.

Aunque Pablo López y Laura Rubio ya se habían casado en julio, la pareja decidió hacer esta semana una celebración por todo lo alto para sus amigos. Juan Sanguino recuerda cómo se conocieron, cuando Pablo López era coach de 'La Voz', ella concursante y "acabó coacheándola, pero bien".

"Es muy bonito porque pueden enseñarles a sus hijos el momento exacto en el que se conocieron", afirma Sanguino, mientras que Dani Mateo apunta que López "giró el sillón y luego lo reclinó". Juan señala que Pablo fue el último de los coaches que se giró, algo que se pregunta si siguen sacando en sus discusiones.

La boda, explica Sanguino, contó con 300 invitados, entre los que estaban Vanessa Martín, Luis Fonsi, Eugenia Martínez de Irujo y David Bustamante.

Los novios, desvela, le pidieron a los invitados que dejaran los móviles antes de entrar en la fiesta y les preguntaron qué número de zapato tenían o cuál era su canción favorita para el DJ. "No tengo la menor duda de que Bustamante pidió Paquito el Chocolatero" afirma Sanguino.