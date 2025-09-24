Juan Sanguino recuerda la intensa vida de Claudia Cardinale: "Ella valía más por lo que callaba que por lo que contaba"

Hoy ha muerto la actriz Claudia Cardinale y Juan Sanguino repasa en este vídeo algunos detalles de su vida, desde que fue la primera en entrar al Vaticano con minifalda a que "su máximo arrepentimiento fue no acostarse con Marlon Brando".

Juan Sanguino hace su recorrido semanal por la prensa rosa, desde la dieta de Tamara Falcó a la boda de Pablo López y Laura Rubio, y también dedica unos minutos a la muerte de la mítica Claudia Cardinale.

Musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone, la actriz italiana también tuvo una vida de película: "Ella valía más por lo que callaba que por lo que contaba", afirma Sanguino en el vídeo sobre estas líneas.

El colaborador de Zapeando explica que Cardinale "pensaba que era fea", pero que su idea cambió un poco cuando ganó el certamen de la italiana más bella de Túnez, cuyo premio era un viaje al Festival de Venecia.

Allí apareció con un bikini y una chilaba y "causó sensación". Tanto que le ofrecieron un montón de películas, pero explica Sanguino que "las rechazaba todas, lo cual solo hizo que los directores se muriesen por trabajar con ella".

Sanguino destaca que Claudia Cardinale "fue la primera en entrar al Vaticano con minifalda" y que "su máximo arrepentimiento fue no acostarse con Marlon Brando".

Juan cuenta que en el 67, Brando fue hasta la habitación de Claudia y le dijo "yo soy aries, tú eres aries, tendríamos que hacer el amor". La reacción de Cardinale fue sufrir un ataque de risa, mientras que a Marlon "se le bajó un poco la cosa y se fue cabizbajo".