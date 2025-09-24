Entre abrazos de sus seguidores
Al banquillo Josep Pàmies, el peligroso 'gurú' de terapias alternativas que vende lejía como cura del autismo
¿Por qué es importante? El polémico gurú de terapias alternativas vuelve a los juzgados después de haber sido condenado al pago de 1,2 millones de euros por cometer un delito contra la salud pública.
En España, el polémico naturópata Josep Pámies ha vuelto a ser noticia tras declarar ante los juzgados por promocionar un producto ilegal, el clorito de sodio, que asegura cura el autismo y enfermedades terminales. Pámies, quien enfrenta una nueva querella del Departamento de Salud de Cataluña, sigue vendiendo su "lejía milagrosa" a través de su asociación 'Dulce Revolución', a pesar de haber sido condenado anteriormente a pagar 1,2 millones de euros por delitos contra la salud pública. Rodeado de seguidores que claman por su "libertad", Pámies continúa desafiando a las autoridades sanitarias y farmacéuticas, mientras promueve sus peligrosos remedios.
* Resumen supervisado por periodistas.
En medio de una nueva polémica internacional creada por otra barbaridad dicha por Trump, que incluye hasta la recomendación de que las embarazadas no tomen paracetamol porque causa autismo, este miércoles, en España, ha declarado Josep Pámies. Este hombre promueve y hasta vende botes llenos de su lejía milagrosa con la que, asegura, puede curar el autismo y algunas enfermedades terminales.
El controvertido naturópata ha salido de los juzgados mostrándose radiante y sonriente. Hasta ha sido recibido por muchos de sus adeptos, que no han dudado en correr para abrazarle mientras coreaban gritos de: "Libertad, libertad". Porque claman seguir siendo libres de consumir lo que llevan en botellas y hasta con aspersor: el peligroso y prohibido clorito de sodio, un tipo de lejía industrial que los suyos usan a discreción. "Lo utilizo, sí", ha explicado una de las seguidoras de Josep Pámies. Lo beben, como nos cuentan: "Para no resfriarme, por si tengo alguna pupa".
Y hasta nos ofrecen libremente. "¿Quieres?". Lo ofrecen convencidos de que cura tanto el cáncer como el autismo, porque así lo proclama su gurú Pámies desde hace años. "Sabemos que la malaria se cura en horas y el ébola en tres días", llegó a afirmar este polémico gurú de terapias alternativas en el año 2020.
Pese a que ahora Josep Pámies es de profesión horticultor, se enfrenta a la enésima querella del Departamento de Salud de Cataluña por seguir promocionando su supuesta lejía milagrosa. Lo hace a través de la web de su asociación 'Dulce Revolución', pese a que hace un año fue condenado al pago de 1,2 millones de euros por cometer un delito contra la salud pública.
"También nos quieren meter en la cárcel por no pagar las multas, que no pagaremos", dijo Pámies al conocer la sentencia. Se pronunció en redes sociales, en las mismas donde arremete contra la Generalitat y las farmacias. Pero también contra la Agencia Española del Medicamento.
"Acojonados, portavoces de esta industria mafiosa farmacéutica", ha dicho a la salida del juzgado. Con esa proclama, asegura que seguirá vendiendo sus productos ilegales. "Que venga, que se la vendemos aunque sea ilegal". Porque poco le importa el daño que puedan causar mensajes que ha lanzado estos años.
Porque ellos, después de su abrazo colectivo a esta hora están "en un bosque playa fluvial en las afueras de Balaguer", donde "Dulce Revolución pondrá agua, vino y fruta a discreción". Y con su supuesta lejía milagrosa por la que de nuevo están siendo investigados.