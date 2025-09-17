Necko Vidal explica por qué Mozart fue "el Bad Bunny de su época": "Era otro sinvergüenza"

Por sorprendente que parezca, las carreras del artista puertorriqueño y del compositor austriaco tienen muchas similitudes. No te pierdas el análisis del violinista en el vídeo principal.

Necko Vidal visita Zapeando para hablar sobre Bad Bunny. El puertorriqueño finaliza este sábado la residencia musical que ha realizado en su tierra natal. En estos conciertos se han podido ver a numerosos rostros conocidos: desde Ana de Armas a Penélope Cruz o Javier Bardem.

El músico no duda en afirmar que Mozart era "el Bad Bunny de su época". "Ambos son unos genios prolíficos de la música, no paran de sacar música a unos niveles estratosféricos", explica el violinista. Necko cuenta que el compositor austriaco "sacó música el año pasado".

Vidal explica que, en Alemania, se descubrió una obra inédita de Mozart. "Mozart murió jovencísimo, tiene mérito", comenta Maya Pixelskaya. Necko añade que Mozart "era otro sinvergüenza". "Tenía una mujer por tenerla porque, luego, le tiraba los tejos hasta a su prima hermana", cuenta el músico.

El compositor, al igual que Bad Bunny, "escribía obras que trataran de justificar su sinvergonzonería". Un ejemplo de ello es 'Las bodas de Fígaro' "que es una ópera en la que se lía todo el mundo con cualquiera menos con la persona con la que deben".