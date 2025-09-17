Juan Sanguino explica qué son los acuerdos de confidencialidad de las celebrities para tener sexo: de DiCaprio a James Franco

Juan Sanguino explica en este vídeo en qué consisten los acuerdos de confidencialidad de las celebrities con sus citas o rollos de una noche, una práctica cada vez más extendida que tiene diferencias entre famosos y "famosillos de medio pelo".

Hoy Juan Sanguino habla en Zapeando de los acuerdos de confidencialidad que usan las 'celebrities' con aquellas personas con las que tienen una relación o un rollo de una noche, y cuyo objetivo es evitar "que ese anónimo lo casque en una revista o las redes sociales".

En el vídeo sobre estas líneas, Sanguino apunta que estos acuerdos incluyen no solo las citas, sino también los mensajes privados.

Además, señala que hay distintas formas de abordar estos acuerdos. Como ejemplo, apunta que el actor James Franco "te lleva al hotel, te pone 'firma aquí, por favor', 'puedes dormir, pero en otra habitación distinta' y mañana tienes el desayuno pagado y un coche que te va a llevar a la puerta". "Yo firmo lo que haga falta", añade.

Por otro lado, Sanguino afirma que hay "famosillos de medio pelo" que se bajan un modelo de Internet, mientras que los famosos de verdad "tienen un contrato de quince páginas".

En el caso de Leonardo DiCaprio, es tal su afición por este tipo de acuerdos de confidencialidad que incluso se hacen memes sobre ello.

A pesar de todo, hay gente "que no tiene nada que perder" y se salta los acuerdos de confidencialidad. Precisamente una chica desveló que DiCaprio en la cama "era un muermo y ella tuvo que hacer todo el trabajo". De hecho, esta mujer afirmaba que incluso "en un momento dado se puso unos cascos de música y empezó a vapear".

También se rompieron acuerdos de confidencialidad con Charlie Sheen o Donald Trump cuando les denunciaron, porque Sanguino señala que "cuando hay delito, el contrato es inválido".