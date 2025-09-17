Este ha sido el divertido lapsus de María Gómez en pleno directo: "Pido el VAR"

El lugar de origen de Bad Bunny ha dado lugar a un cómico momento en Zapeando. La zapeadora ha comenzado a hablar sobre el artistas y el fin de su residencia musical en Puerto Rico cuando una sílaba le ha jugado una mala pasada.

Necko Vidal vuelve Zapeando para hablar, en esta ocasión, sobre Bad Bunny. El músico va a profundizar en la carrera del artista, pero, antes, María Gómez es la encargada de hacer una breve presentación sobre el artista de música urbana.

"Bad Bunny es el fenómeno del momento", comenta la zapeadora, "el ' puertorricoño' termina este sábado...". El lapsus de María no pasa desapercibido a sus compañeros. "¿Perdón?", pregunta Quique Peinado sorprendido.

"He oído otra cosa...", afirma Maya Pixelskaya. Los zapeadores comienzan a reír ante el error de Gómez, que pregunta qué ha dicho. "Estamos hoy un poco nerviosos", afirma Necko. "Pido el VAR", responde María.

La zapeadora afirma que no cree haber dicho 'puertorricoño' en lugar de 'puertorriqueño'. "María, lo has dicho y se ha oído hasta en Hospitalet", confirma Dani Mateo.