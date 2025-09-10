Necko Vidal analiza 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos: "Pagaría por escuchar el audio en bruto"

El músico opina sobre la nueva canción del jugador del Club de Fútbol Monterrey. En ella, Ramos se sincera sobre su salida del Real Madrid y no duda en lanzar varios dardos hacia el club blanco.

Zapeando aprovecha la presencia del músico Necko Vidal para que comparta su personal análisis de una de las canciones del momento: 'Cibeles', de Sergio Ramos. El violinista afirma, tras escuchar el tema, que ha sacado tres cosas en claro.

"Lo primero es que no entiendo el estilo de la canción, no sé si es trap, si es pop... es algo muy extraño", afirma. El músico intuye que no se decidían y han querido hacer "un poquito de todo". Necko afirma que parece que la base "está hecha con Inteligencia Artificial".

Vidal también se queda de la cantidad de autotune que tiene la canción. El músico explica que han cogido la voz de Ramos muchas veces y han cambiado los tonos para que parezca un coro. "Pagaría por escuchar el audio en bruto de esta grabación", comenta.

Por último, Necko manifiesta no entender el concepto de la canción. "No me voy a meter con el dolor que expresa", reflexiona, "pero, lo de hacer un paralelismo entre la pertenencia a un equipo y tener una relación tóxica con la Cibeles... creo que es una idea que en su cabeza sonaba un poquito mejor". "Nada en contra de la libertad de expresión, solo en contra de cierta libertad creativa", concluye, "hay un punto bizarro que no sé si me encanta o me horroriza".