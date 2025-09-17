Juan Sanguino reflexiona sobre el acoso de la prensa rosa a Mar Flores: "No podemos seguir ejerciendo la presunción de monogamia"

A propósito de la publicación de las memorias de Mar Flores, Juan Sanguino recuerda la historia de la modelo y actriz, que tras convertirse en pareja de Fernando Fernández Tapias se convirtió en "una obsesión para la prensa rosa".

Juan Sanguino hace su repaso semanal a la crónica social y, en esta ocasión, analiza las rompedoras memorias de Mar Flores.

En el vídeo sobre estas líneas, Sanguino explica cómo pasó de ser una modelo y actriz a convertirse en "una obsesión para la prensa rosa" por su relación con el empresario Fernando Fernández Tapias. "Se la juzgó muchísimo por encajar con el cliché de la chica joven y guapa que sale con un empresario mayor que ella, pero nadie juzgaba al empresario", comenta.

En sus memorias, 'Mar en calma', Mar Flores cuenta cómo se enamoró del empresario y el escándalo de sus fotos con Alessandro Lequio. Precisamente sobre esto habló Ana Obregón ayer en 'Y ahora, Sonsoles', donde afirmó que, tras enterarse de la relación entre Lequio y Flores, prefirió no ir a una cena con Fernández Tapias a Casa Lucio.

"Eso no justifica perderse unos huevos en Casa Lucio", afirma rotundo Dani Mateo. Sanguino, por su parte, señala que Mar Flores asegura que en este momento ya no tenía una relación formal con Tapias y que este "sabía perfectamente que ella estaba con Lequio".

Por ello, Sanguino considera que "la prensa rosa se escandalizaba por cosas que ya no pueden seguir pareciéndonos tan escandalosas". "No podemos seguir ejerciendo la presunción de monogamia", sentencia Sanguino, que sostiene que "no sabemos qué tipo de acuerdo puede tener una pareja".

Sobre la historia de Ana Obregón, Sanguino desvela que, aunque no fue a la cena con Tapias en 'Casa Lucio', sí que estuvo en una fiesta organizada por Coto Matamoros la misma semana de la portada de Interviú con las fotos robadas de Mar Flores y Lequio.