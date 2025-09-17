"Esta me ha pillado"
Dani Mateo llora de risa en Zapeando: "Si no fuera por estos raticos..."
El presentador del programa no ha podido evitar un ataque de risa al presentar uno de los vídeos que iban a comentar en Zapeando. No te pierdas el divertido momento en el vídeo principal.
Una exhibición paracaidista en un desfile militar en Honduras, con motivo del aniversario de la independencia del país, se ha hecho viral debido al impactante aterrizaje de uno de los paracaidistas.
Como se puede ver en las imágenes, el paracaidista impacta contra una plataforma y termina aterrizando sobre el público, que grita tras el golpe. "Esto es lo que pasa cuando tu asiento está en mitad de la fila, eres educado y no quieres molestar a la gente", afirma María Gómez.
"Se llama paracaídas, pero, en este caso, no paró", añade Quique Peinado. "Fue para caídas, para fomentarlas", indica Dani Mateo, irónico. El presentador de Zapeando, además, ha recordado el programa de Antena 3 'Impacto TV', presentado por Carlos García-Hirschfeld.
Mateo, además, ha sido el encargado de presentar el siguiente vídeo, pero no ha podido evitar comenzar a reírse ante la frase que introducía las imágenes: "Si te has quedado sin huella dactilar...". Los zapeadores no entienden qué le ha hecho tanta gracia mientras que él, incluso, llora de risa. "Esta me ha pillado, lo siento", se justifica, "si no fuera por estos raticos...".