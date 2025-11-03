Nacho García reacciona en vídeo a la dimisión de Carlos Mazón: "Cuidado, que ahora puede acordarse de su profesión y sacar disco"

En este vídeo de Zapeando, Nacho García plantea el posible futuro laboral de Carlos Mazón tras presentar su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana. "A lo mejor ahora le da por volver a la música", comenta el zapeador.

La noticia del día, sin duda, es la dimisión de Carlos Mazón. Desde Zapeando, Nacho García ha querido analizar la última hora del popular. Mientras que algunos ven la noticia como algo bueno, el zapeador tiene sus dudas al respecto.

"Pensad que a lo mejor ahora le da por volver a la música", comenta Nacho García. "Cuidado, que ahora puede acordarse de su profesión y sacar disco o peor aún ir a 'Tu cara me suena'", bromea de zapeador.

Cabe recordar que en el año 2011, Mazón y su grupo de música 'Marengo' intentaron ir a Eurovisión, cosa que al final no pasó y la representante española de ese año fue Lucía Pérez. "Puede ir a 'Tu cara me suena' o a tu caradura me suena", opina Quique Peinado tras ver el videoclip de Carlos Mazón.

