Wyoming, tajante con la dimisión de Carlos Mazón: "Es el principio de un nuevo capítulo de una historia infame"

"Bueno, como ya deben saber, el protagonista político de la jornada es Carlos Mazón, que después de 369 días aferrado al cargo cuál tapón de una botella.. ¡Hoy ha dimitido amigos!". De esta forma arranca El Gran Wyoming, el monólogo de El Intermedio, dedicándoselo a la dimisión de Mazón y a las negociaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Para sorpresa de todos, Wyoming quiere "decir algo a favor" de Mazón, pues considera que "ha sido todo un ejemplo de coherencia". "Hoy ha sido la perfecta despedida de alguien que a elevado a arte la mentira, la cobardía y la indignación política", critica el presentador de El Intermedio.

Asimismo, destaca que incluso en su dimisión Mazón "ha esparcido bulos, y mentiras" y que además pretende seguir como diputado de las Cortes Valencianas y así asegurar el aforamiento.

Sin embargo, Wyoming centra su atención también "en los otros dos responsables de esta situación". "No podemos olvidar que tanto Feijóo como Abascal lo han sostenido en su puesto durante más de un año", recuerda el presentador y critica que ambos se apropien del derecho de los valencianos de decidir a su próximo presidente a través de unas elecciones.

Según Wyoming, ambos líderes políticos parecen más unos acomodadores de cine que políticos, pues "se pasan el día repartiendo asientos", ironiza.

"Me gustaría deciros que con la dimisión de Mazón se pone punto y final a la desvergüenza, pero me temo que ese no es el final de nada, sino el principio de un nuevo capítulo de una historia infame", reflexiona el presentador de El Intermedio.

