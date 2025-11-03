El cardiólogo José Abellán explica en este vídeo cómo cuidar el corazón con cuatro hábitos clave

José Abellán, cardiólogo intervencionista, comparte las claves para prevenir las enfermedades cardiovasculares. El experto destaca cuatro pilares fundamentales: alimentación natural, ejercicio regular, conexión con los ritmos del planeta y relaciones personales saludables.

José Abellán, cardiólogo intervencionista y nuevo colaborador de Zapeando, explica en este vídeo cuáles son las claves para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

Según explica el experto, para él existen "cuatro pilares fundamentales" que intenta divulgar a través de sus redes sociales y así concienciar a la gente.

"Una es la alimentación natural sin ultraprocesados" y "el ejercicio regular". Asimismo, pido no confundirlo con entrenar la fuerza, algo que es importante, pero "también hay que hacer aeróbico", aconseja Abellán.

Por otro lado, destaca dos prácticas que se conocen menos, pero que son cruciales para la salud.

"Una es la sincronización con el planeta. Muchas veces decimos 'hay que dormir más', pero no es solo eso, también tenemos que estar sincronizados, tenemos que despertarnos temprano, exponernos al sol y hacer nuestra actividad durante el día para llegar cansados a la noche", explica el cardiólogo.

Y por último, recomienda a la gente que se relacione "adecuadamente con los demás", es decir, "tener amigos de verdad".

