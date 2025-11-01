Nacho García desvela el divertido y curioso ritual de Nuria Roca antes de La Roca: "Tiene que empezar el programa mirando la hora"

Después de una noche de Halloween llena de misterio, en La Roca los colaboradores hablaron sobre las supersticiones en España. Galicia lidera el ranking de las comunidades más supersticiosas, seguida por Andalucía, Cataluña y Canarias, según un reciente estudio.

Ayer fue el día de Halloween y, desde La Roca, los colaboradores se preguntaron: ¿cuáles son las comunidades autónomas más supersticiosas? y ¿en qué creen los españoles?

Según un estudio, Galicia es la comunidad autónoma más supersticiosa, ya que un 34% de los gallegos se declaran supersticiosos. En concreto, en Pontevedra casi el 50% de la población cree en lo paranormal. A Galicia le siguen Andalucía (31%), Cataluña (30%) y Canarias (28%).

Además, el 48% de los españoles cree que si piden un deseo a las estrellas, este se hará realidad. Por otro lado, el 28% recurre al tarot. Mientras tanto, el 39% cree en las brujas o en la ouija, y el 20% evita pasar por debajo de una escalera.

"Menos mal que no soy supersticiosa", comenta Nuria Roca con una sonrisa en la cara, para después reconocer que, en el fondo, sí que lo es un poco. "Ya hemos hablado aquí que Nuria tiene que empezar el programa mirándose la hora y, un minuto antes de empezar La Roca, ya está mirando el reloj", señala Nacho García como ejemplo de lo supersticiosa que es la presentadora.

Por su parte, Juan del Val desvela que cuando Nuria ve, en medio de la autopista, un coche con matrícula capicúa, cruza los dedos y es él quien tiene que descruzarlos porque ella cree que, si lo hace, da mala suerte. "Y luego dice que no es supersticiosa", ironiza el colaborador.

