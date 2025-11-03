A María Gómez no le convence el vídeo de Mariah Carey anunciando la Navidad: "Ya sabemos dónde no invierte los royalties"

Mariah Carey daba el pistoletazo de salida a la Navidad con un vídeo en el que se la ve a bordo del trineo de Santa Claus surcando los cielos, pero donde 'cantan' un poco los efectos especiales.

"¡Halloween ha terminado! Ahora es la hora". Así ha anunciado Mariah Carey, toda una experta en la materia, que ya ha llegado la Navidad.

La cantante lo ha hecho con un nuevo vídeo en el que cuando un elfo le dice que se ha cancelado la Navidad, ella le responde que "no se puede cancelar la Navidad". Además, se puede ver a la cantante transformarse 'mágicamente' en Santa Claus y surcar los cielos a bordo de su trineo.

Un vídeo con una dudosa factura que no termina de convencer a María Gómez: "Ya sabemos dónde no invierte Mariah los royalties de la canción: en los efectos especiales", comenta en el vídeo sobre estas líneas.

"¿Esta el alcalde de Vigo ya diseñando el suyo?", se pregunta Dani Mateo. Un 'enfrentamiento navideño' que para Nacho García estaría a la altura de "Godzilla contra King Kong".

