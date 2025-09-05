"Solo medio aplauso"
Nacho García se enfada con el público de Zapeando: "¿Si os dice Dani que os tiréis por un barranco os tiráis?"
Quique Peinado y Nacho casi no llegan al inicio del programa. Por eso, Dani Mateo ha pedido, solo, medio aplauso para los zapeadores, algo que ha molestado a García.
Este viernes, Dani Mateo ha abierto el programa presentando a todos los zapeadores que le acompañan en el programa. El presentador de Zapeando pide "un aplauso fuerte" para María Gómez e Isabel Forner. Pero, en cambio, pide "solo medio aplauso" para Nacho García y Quique Peinado.
"Pero, ¿lo estáis haciendo en serio?", reprocha Nacho al público. "¿Si os dice Dani que os tiréis por un barranco os tiráis?", añade el zapeando. Mateo, tras el 'dardo' de García, cuenta que tanto Quique como Nacho "han llegado por los pelos".
"Quique, solo hay una cosa peor que llegar tarde: llegar tarde oliendo a tortilla de patatas", añade el presentador. Peinado confiesa que se ha tenido que comer la tortilla estando ya en el plato y, para demostrarlo, muestra que todavía tiene el pan del bocadillo envuelto en papel de aluminio.
Dani les reprocha que lo peor de que hayan llegado tarde es que han jugado con la ilusión de una persona: Alberto Rey y 'Melodyta'. "Alberto, después de hora y media de atascos, con el mareo que tengo, no descartes que todavía te toque salir", afirma Nacho. Mateo cuenta que el periodista iba a sustituir a Nacho, si este no llegaba a tiempo, mientras que 'Melodyta' iba a sustituir a Quique.