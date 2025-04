"Musicote a las seis de la mañana ahí te has pasado, Kim Jong-un": la sorprendente forma de despertar en Corea del Norte

¿Alguna vez te has preguntado cómo es despertar en Corea del Norte? Un reciente vídeo compartido en redes sociales ha dado respuesta a esta curiosidad, mostrando una peculiar rutina matutina en el país liderado por [[LINK:INTERNO|||Article|||67bf53a42081330008581118|||Kim Jong —un]].

En las imágenes, una joven graba el momento en el que comienza el día en una ciudad norcoreana. La escena muestra una plaza vacía mientras una música intensa suena a todo volumen por los altavoces. "¿No os encanta cuando la música os despierta así por la mañana?", comenta con ironía la autora del vídeo.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral, generando asombro y reacciones de todo tipo. En Zapeando, Nacho García no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la situación: "Vale que en Corea haya censura y no se pueda opinar libremente, pero musicote a las seis de la mañana… ahí te has pasado, Kim Jong-un".