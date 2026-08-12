Necko toca con su violín 'Dai dai' de Shakira para demostrar que son "las mismas notas" todo el tiempo

Necko analiza en este vídeo varias canciones para decidir cuál es la canción del verano en Zapeando: "Lo increíble es que Shakira cambia de estilo continuamente pero la reconoces en segundos".

Necko repasa en el plató de Zapeando la segunda parte de las candidatas a canción del verano 2026. La primera candidata es 'Una na más', de Myke Towers. "Myke ya lleva unos cuantos veranos jugando a un deporte que juega muy bien, sacar canciones que sin hacer mucho ruido al principio, acaban implicándose en la vida de todos", destaca el cantante, que explica que "es una especie de magia muy rara que solo tienen las canciones del verano": "Nadie se la aprende, pero el cerebro las archiva para siempre".

La segunda candidata es 'Dai dai', de Shakira. "A mí me flipa esta canción", destaca Irene Junquera en este vídeo, donde Necko destaca que "suena un poco a descarte" aunque nos "ha acompañado durante el Mundial": "Musicalmente mezcla pop latino con ritmos afro, una combinación que lleva muchos años liderando las listas porque suena a verano sin sonar agresiva".

Y es que el artista explica que "lo increíble es que Shakira cambia de estilo pero la reconoces en segundos": "Su forma de colocar la voz, sus giros característicos y esa forma de acentuar las palabras es como una huella dactilar, y eso, en música" es muy importante. El resto de candidatas son: 'Baile inolvidable', de Bad Bunny; 'Al golpito', de Quevedo y 'De lejitos, remix', de Jhay Wheeler y Omar Court". Tras escuchar y analizar todas en el plató, Necko toca con su violín 'Dai, dai' "para demostrar que son las mismas notas" todo el tiempo.

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