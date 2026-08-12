Virginia Riezu canta 'Superestrella' en directo para concursar en 'Tu cara me suena': "¡Si Jesulín ha podido, yo también!"

Virginia Riezu quiere ir como concursante a 'Tu cara me suena' y, para demostrar sus dotes artísticos, lo ha dado todo cantando 'Superestrella', la mítica canción de Aitana, en este vídeo en el plató de Zapeando.

"¿Alguno de aquí quiere demostrar sus dotes musicales para que lo llamen de 'Tu cara me suena'?", pregunta Miki Nadal en el plató de Zapeando, donde Virginia Riezu pega un grito para pedirse cantar. "¡Si Jesulín ha podido, yo también!", destaca la zapeadora, que explica que va a hacerlo "con el temazo de Aitana, 'Superestrella'".

La actriz lo da todo en su actuación en el plató de Zapeando, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, donde Irene Junquera le da un 10. Riezu se lo agradece con un abrazo que se convierte en un momentazo al comenzar a cantar juntas en plató.

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