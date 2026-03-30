"Seis meses antes me habían operado del ligamento cruzado": Daniel Illescas desvela cómo afrontó la prueba final de 'El Desafío'

El ganador de la última edición de 'El Desafío', Daniel Illescas, analiza en Zapeando su recorrido por el programa, las pruebas más exigentes y desvela cómo mantuvo el secreto durante meses, incluso con algunos de sus familiares.

Daniel Illescas, flamante campeón de la última edición de 'El Desafío', visita el plató de Zapeando para recordar cómo ha sido su paso por el programa y su victoria, que ha tenido que guardar en secreto durante meses, incluso con algunos de sus familiares.

"Quería que lo viviesen de verdad", afirma Illescas, que explica que solamente aquellos que le acompañaron durante la grabación de la final conocían que sería el ganador.

A lo largo de toda la edición, el modelo e influencer se ha tenido que enfrentar a todo tipo de retos, hasta el espectacular número final en el que tuvo que hacer una coreografía por los aires colgado de una escalera.

Daniel cuenta que llegaba "agotado" a esta prueba, tras el exigente recorrido del programa. Además, desvela que seis meses antes de la grabación le operaron del menisco y ligamento cruzado y el médico le dijo que no podría "hacer ciertas cosas".

Sin embargo, él persistió y expresa su orgullo por verse "colgado de la pierna operada y haciendo esas cosas". "Tu médico a la hora de 'El Desafío' se pone una peli", ironiza Dani Mateo.

Illescas, por su parte, guarda un grato recuerdo de un programa que, según él, le ha "cambiado la vida" a la hora de hacer cosas que "nunca" se habría imaginado.

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