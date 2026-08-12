Kim Kardashian felicita a Kylie Jenner con fotos de pequeñas: "Es para decirle quién era la guapa hace 20 años"

Kim Kardashian ha felicitado a su hermana Kylie Jenner con varias fotos de hace 20 años. "Está hecho a malas", afirma Miki Nadal en este vídeo, al ver cómo Kylie está irreconocible.

Kylie Jenner ha cumplido 29 años y su hermana, Kim Kardashian, la ha felicitado con un mensaje muy cariñoso acompañado de fotos de ambas hace casi 20 años. "Esto está hecho a mala leche", afirma Miki Nadal en el plató de Zapeando, donde Quique Peinado destaca que "puede ser una forma de decirle a Kylie quién era la guapa de la familia hace 20 años".

Y es que, como explica Irene Junquera al enseñar esas fotografías con una actual, "es verdad que Kim no ha cambiado tanto, pero Kylie está irreconocible": "Se parece a sí misma como un huevo a una castaña". "Hay 20 años de diferencia, 20 operaciones y 20 millones en cremas", afirma, por su lado, Virginia Riezu.

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