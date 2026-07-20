Ahora

EN DIRECTO

España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

En Cibeles (Madrid)

Arde Bogotá celebra con España su Mundial: estas son las actuaciones de la celebración de la Roja

La Selección Española llega hoy a España, de vuelta de Estados Unidos, ya con la Copa del Mundo. Después, se trasladará a la plaza de Cibeles de Madrid para celebrar, con la música como principal acompañamiento.

Arde Bogotá en el Sonorama Ribera 2025 Arde Bogotá en el Sonorama Ribera 2025Getty Images

De la España vacía durante la final del Mundial, que siguieron en directo millones de personas en toda España, a la Cibeles (Madrid) abarrotada de esta tarde. Porque la histórica fuente de Cibeles —donde suele celebrar sus triunfos el Real Madrid pero también la Selección Española— será el escenario de la fiesta de bienvenida y celebración de la Roja, después de que aterrice en la capital sobre la hora de comer. Llegarán, serán recibidos por la Casa Real, se prepararán y acudirán al centro de la ciudad para levantar la Copa del Mundo con miles de aficionados, unos 60.000, según estimaciones del Ayuntamiento madrileño.

Pero, además de celebrar, los allí presentes podrán cantar a voz en grito, porque la Selección ya ha empezado a anunciar los grupos que participarán en las celebraciones del Mundial. A partir de las 19:00h, en el Palacio de Cibeles, se darán cita los jugadores, diferentes autoridades y sí, muchos músicos, entre ellos Arde Bogotá, quienes "soltaron a los perros" en la Eurocopa y dieron "suerte" a la Roja y a quienes vuelven a dejar salir en la Copa del Mundo. Por ahora, estas son las actuaciones programadas para la jornada festiva:

  • 18:00h - Barce, Álex Martini y DJ Pawly
  • 19:00h - Arde Bogotá

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. España está de nuevo en la cima del mundo: un gol de Ferran Torres da a la Selección el segundo Mundial de su historia
  2. Trump niega "tensiones" con España tras el triunfo de la Selección en el Mundial: "Los he felicitado por tener un gran equipo"
  3. Muere un menor de 13 años durante la celebración por el Mundial en Ciudad Rodrigo (Salamanca) tras derrumbarse una fuente
  4. El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara ya ha arrasado 26.000 hectáreas y desplaza a 1.200 personas
  5. Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, se acoge a su derecho a no declarar ante el juez sobre sus enchufes en empresas públicas
  6. Guerra en Irán, en directo | Irán advierte de dos buques "explotados" tras intentar salir del estrecho de Ormuz "coaccionados" por EEUU