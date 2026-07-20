Arde Bogotá celebra con España su Mundial: estas son las actuaciones de la celebración de la Roja

La Selección Española llega hoy a España, de vuelta de Estados Unidos, ya con la Copa del Mundo. Después, se trasladará a la plaza de Cibeles de Madrid para celebrar, con la música como principal acompañamiento.

De la España vacía durante la final del Mundial, que siguieron en directo millones de personas en toda España, a la Cibeles (Madrid) abarrotada de esta tarde. Porque la histórica fuente de Cibeles —donde suele celebrar sus triunfos el Real Madrid pero también la Selección Española— será el escenario de la fiesta de bienvenida y celebración de la Roja, después de que aterrice en la capital sobre la hora de comer. Llegarán, serán recibidos por la Casa Real, se prepararán y acudirán al centro de la ciudad para levantar la Copa del Mundo con miles de aficionados, unos 60.000, según estimaciones del Ayuntamiento madrileño.

Pero, además de celebrar, los allí presentes podrán cantar a voz en grito, porque la Selección ya ha empezado a anunciar los grupos que participarán en las celebraciones del Mundial. A partir de las 19:00h, en el Palacio de Cibeles, se darán cita los jugadores, diferentes autoridades y sí, muchos músicos, entre ellos Arde Bogotá, quienes "soltaron a los perros" en la Eurocopa y dieron "suerte" a la Roja y a quienes vuelven a dejar salir en la Copa del Mundo. Por ahora, estas son las actuaciones programadas para la jornada festiva:

18:00h - Barce, Álex Martini y DJ Pawly

19:00h - Arde Bogotá

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