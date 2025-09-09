Mónica Cruz, sobre el fiestón del rey Juan Carlos en Sanxenxo: "Puede hacer que el de Lamine Yamal parezca un club de lectura"

Zapeando analiza qué esperarse del fiestón secreto que el rey Juan Carlos estaría preparando en Sanxenxo y cuyo motivo real es, según Quique Peinado, "ponerse hasta el culo de mejillones porque se van a Nueva York".

A pesar de los años, parece ser que Juan Carlos I no pierde las buenas costumbres. Al pareces, el rey emérito estaría preparando un fiestón secreto en Sanxenxo donde no faltará el marisco, el vino gallego y los amigos. El motivo, conmemorar los 50 años de la instauración de la monarquía.

Sin embargo, para Quique Peinado el motivo real sería "ponerse hasta el culo de mejillones porque se van a Nueva York a un campeonato de vela y se sabe que allí la comida no es la mejor".

"Cuidadito, que si se lo propone puede hacer que el cumple de Lamine Yamal parezca un club de lectura", comenta por su parte Mónica Cruz en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, Pilar Vidal bajaba el suflé en 'Espejo Publico' y aseguraba que será "una cena más" como las muchas que tiene en Sanxenxo. Sin embargo, Nacho García no termina de creérselo: "Si solo con decir Galicia, cena y rey Juan Carlos en la misma frase das positivo en un control de ácido úrico".