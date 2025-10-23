Ahora

El mejillón, cómelo con educación

¿Sabes comer mejillones como marca el protocolo? María José Gómez te lo explica, en vídeo

Para celebrar el Día Mundial de la Comida en Lata, la experta en protocolo desvela qué marcan las normas de etiqueta sobre la manera correcta de disfrutar este producto enlatado tan popular.

Para celebrar el Día Mundial de la Comida en Lata, la experta en protocolo desvela qué marcan las normas de etiqueta sobre la manera correcta de disfrutar este producto enlatado tan popular.

Este jueves se celebra el Día Mundial de la Comida en Lata, un día que conmemora "el invento de esta forma de conservar alimentos", cuenta Dani Mateo. Para saber cuál es el protocolo a la hora de comer este tipo de productos, Zapeando cuenta con María José Gómez y Verdú.

Uno de los alimentos enlatados más populares son los mejillones que, como muestra Quique Peinado, se toma junto a patatas fritas. El zapeador, que califica este producto como "la ostra de la clase obrera", muestra cómo lo degusta él: utiliza una de las patatas como 'cuchara' para así 'pescar' un mejillón y poder disfrutar ambos alimentos a la vez.

La experta en protocolo señala que no es la manera correcta de hacerlo. "Existe una mejor manera de hacerlo", apunta. María José indica que se deben comer con un tenedor o un palillo y de uno en uno. Además, indica que no se deben mezclar con patatas fritas. "Te estás perdiendo la vida...", le dice Dani Mateo.

María José expone que solo se puede pinchar una vez con el mismo tenedor y que si se opta por usar palillos, se debe usar uno nuevo cada vez. "Eso contamina mucho", responde Isabel Forner. La experta ha apuntado, además, que tampoco se puede beber el líquido de los mejillones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía investiga los "fallos" en los cribados de cáncer y exige un informe a la Junta de Andalucía
  2. Sánchez logra llevar la "emergencia habitacional" a Europa: primera cumbre de la historia con el problema de la vivienda sobre la mesa
  3. La gerente del PSOE, en el Senado: "En el PSOE no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado"
  4. Ayuso se revuelve contra la designación de su sede como Lugar de Memoria Democrática y pide poner una placa en Moncloa que rece "Aquí escondían al hermano de Sánchez"
  5. La jueza de la DANA cita como testigo a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre por su comida en El Ventorro con Mazón
  6. Detenido un hombre acusado de encubrir al autor del último asesinato machista en Villaverde (Madrid)