¿Sabes comer mejillones como marca el protocolo? María José Gómez te lo explica, en vídeo

Para celebrar el Día Mundial de la Comida en Lata, la experta en protocolo desvela qué marcan las normas de etiqueta sobre la manera correcta de disfrutar este producto enlatado tan popular.

Este jueves se celebra el Día Mundial de la Comida en Lata, un día que conmemora "el invento de esta forma de conservar alimentos", cuenta Dani Mateo. Para saber cuál es el protocolo a la hora de comer este tipo de productos, Zapeando cuenta con María José Gómez y Verdú.

Uno de los alimentos enlatados más populares son los mejillones que, como muestra Quique Peinado, se toma junto a patatas fritas. El zapeador, que califica este producto como "la ostra de la clase obrera", muestra cómo lo degusta él: utiliza una de las patatas como 'cuchara' para así 'pescar' un mejillón y poder disfrutar ambos alimentos a la vez.

La experta en protocolo señala que no es la manera correcta de hacerlo. "Existe una mejor manera de hacerlo", apunta. María José indica que se deben comer con un tenedor o un palillo y de uno en uno. Además, indica que no se deben mezclar con patatas fritas. "Te estás perdiendo la vida...", le dice Dani Mateo.

María José expone que solo se puede pinchar una vez con el mismo tenedor y que si se opta por usar palillos, se debe usar uno nuevo cada vez. "Eso contamina mucho", responde Isabel Forner. La experta ha apuntado, además, que tampoco se puede beber el líquido de los mejillones.

