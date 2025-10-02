Miki Nadal se olvida del protocolo y eructa frente María José Gómez y Verdú: "No te lo he proyectado..."

La experta en protocolo visita el programa para desvelar qué marcan las normas de etiqueta a la hora de bebe cerveza. El zapeador no ha dudado en mostrar cómo bebe él esta bebida.

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú vuelve a Zapeando para enseñar a los zapeadores cómo beber cerveza siguiendo el protocolo. Miki Nadal no duda en mostrar cómo bebe él la cerveza. El zapeador abre el botellín con un ojo y, después, se bebe la cerveza de un solo trago.

Su 'demostración' termina con un eructo que provoca las risas de sus compañeros y del público. "María José se autodestruye", afirma Maya Pixelskaya. "Le está subiendo la temperatura", añade María Gómez. "No te lo he proyectado, lo he echado para delante", se 'disculpa' Miki.

"Hasta el eructo, lo habías hecho más o menos", afirma la experta en protocolo, valorando a Miki. "Estoy sufriendo porque tengo otro", confiesa Nadal. "Para dentro", sugiere María José. El zapeador no puede evitarlo y vuelve a eructar. "Ha querido salir, perdona", se disculpa con María José.

La experta en protocolo explica que la cerveza siempre debe tomarse en vaso. "El sabor es más intenso", explica. Gómez y Verdú añade que se debe servir fría, pero no congelada. "Por eso, muchas veces lo que se hace es que los vasos o las jarras de cerveza se ponen en el congelador", añade.

