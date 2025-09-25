María José Gómez y Verdú explica cómo se debe comer de una fuente de chocolate: "Solo se puede mojar una vez"

En muchos eventos, el elemento estrella de las mesas dulces son las fuentes de chocolate, una máquina que funde el chocolate y crea una cascada en la que se pueden mojar otros alimentos.

Uno de los elementos habituales en las mesas dulces de eventos como bodas o comuniones son las fuentes de chocolate. Muchas personas no dejan de visitar el rincón en el que se encuentra esta máquina para disfrutar de frutas u otros dulces recubiertos de chocolate, pero, ¿qué dice el protocolo sobre estas fuentes dulces?

María Gómez muestra que ella se haría una brocheta con frutas y una nube de golosina, y, después, lo recubriría de chocolate. María José Gómez y Verdú le dice que si decide hacer una brocheta solo puede mojarla en chocolate una vez.

"Estás chupando y, si no, lo vuelves a mojar en el líquido y la saliva se reparte", explica la experta. María José explica que es mejor coger la brocheta con una sola fruta y mojar. "A veces pienso que no eres la del protocolo, eres la de sanidad", le dice Quique Peinado.

"Este es el momento en el que María José y Boticaria se dan la mano", añade Nacho García. "Es no contaminar", responde Gómez y Verdú, "con la saliva contaminas todo".