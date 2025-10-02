Ahora

Mounir Nasraoui, cocinero

Miki Nadal reacciona al ver al padre de Lamine Yamal cocinando macarrones: "Bajo esa gorra hay una rata como en Ratatouille"

Vuelven las clases de cocina de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal que, en esta ocasión, prepara unos macarrones. El análisis de Miki Nadal o Dani Mateo, en este vídeo de Zapeando.

Una nueva estrella ha nacido en el mundo de las 'celebrities'. Se trata de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, que si el otro día nos enseñaba cómo preparar unos nuggets de pollo, ahora continúa con sus 'clases' de cocina.

En el vídeo sobre estas líneas, el padre de Lamine prepara unos macarrones mientras aprovecha para responder a aquellos que le critican por decir que va a vivir de su hijo.

Sin embargo, Miki Nadal cree que hay algo en ese vídeo que le recuerda a la película 'Ratatouille': "Bajo esa gorra hay una rata que controla al padre de Lamine".

"Esa es la explicación de que le quede tan grande", añade Dani Mateo, que confiesa que Mounir Nasraoui, "poco a poco me está ganando".

