Visto en redes
Ana Mena se desnuda en Instagram: "Necesitaba respirar"
La cantante ha posado completamente desnuda y, además, también se ha desnudado emocionalmente en el texto que acompaña a la imagen para contar cómo se siente en estos momentos.
Ana Mena ha sorprendido a sus seguidores de Instagram publicando una fotografía completamente desnuda. En la imagen se puede ver a la cantante en el interior de una granja sin ropa. "Me estoy haciendo mayor", comenta Miki Nadal, al ver la instantánea.
"He visto esta imagen y lo primero que he pensado ha sido 'pero hombre, que se tape un poco que va a coger frío'", añade el zapeador. Maya Pixelskaya cuenta que, además de físicamente, la artista también se ha desnudado emocionalmente.
La imagen va a acompañada de un texto en el que la artista cuenta que ha trabajado sin descanso los últimos nueve años "y necesitaba respirar un poco". "Ahora me apetece atreverme, jugar, sincerarme. Me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado", reflexiona Mena en su texto.
"Está muy bien", comenta Dani Mateo, "la foto es preciosa". "Es muy bonita", afirma María Gómez, "pero, relajada no se la ve en la postura porque es como un futbolista estirando por la banda".
