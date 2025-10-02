Ahora

Visto en redes

Ana Mena se desnuda en Instagram: "Necesitaba respirar"

La cantante ha posado completamente desnuda y, además, también se ha desnudado emocionalmente en el texto que acompaña a la imagen para contar cómo se siente en estos momentos.

La cantante ha posado completamente desnuda y, además, también se ha desnudado emocionalmente en el texto que acompaña a la imagen para contar cómo se siente en estos momentos.

Ana Mena ha sorprendido a sus seguidores de Instagram publicando una fotografía completamente desnuda. En la imagen se puede ver a la cantante en el interior de una granja sin ropa. "Me estoy haciendo mayor", comenta Miki Nadal, al ver la instantánea.

"He visto esta imagen y lo primero que he pensado ha sido 'pero hombre, que se tape un poco que va a coger frío'", añade el zapeador. Maya Pixelskaya cuenta que, además de físicamente, la artista también se ha desnudado emocionalmente.

La imagen va a acompañada de un texto en el que la artista cuenta que ha trabajado sin descanso los últimos nueve años "y necesitaba respirar un poco". "Ahora me apetece atreverme, jugar, sincerarme. Me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado", reflexiona Mena en su texto.

"Está muy bien", comenta Dani Mateo, "la foto es preciosa". "Es muy bonita", afirma María Gómez, "pero, relajada no se la ve en la postura porque es como un futbolista estirando por la banda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las embarcaciones de la Flotilla aún sin interceptar siguen rumbo a Gaza: hay al menos 200 detenidos, entre ellos 30 españoles
  2. Ayuso se burla de la labor de la Flotilla de Gaza: "Ya se han dado el baño; ahora, subvenciones para chiringuitos"
  3. Pseudociencia contra derechos: el falso 'síndrome post aborto', un arma para estigmatizar
  4. El paro baja en 4.846 personas en septiembre gracias a construcción y servicios y sigue en mínimos de 2007
  5. Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl de Bad Bunny
  6. Detenido un maltratador gracias a una farmacia de Riotorto (Lugo) donde la víctima pidió ayuda: "Tenía mucho miedo"