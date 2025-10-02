Ahora

¿Cómo se pide la cuenta? María José Gómez y Verdú desvela qué marca el protocolo

La experta en protocolo señala que errores solemos cometer a la hora de pedir la cuenta cuando vamos a un restaurante o un bar. No te pierdas sus consejos en el vídeo principal.

Pedir la cuenta antes de irnos de un bar o de un restaurante también tiene su protocolo. Muchas personas buscar captar la atención del camarero levantando la mano o chistando, pero, como desvela la experta en protocolo María José Gómez y Verdú, hay una forma más alegante.

"La cuenta se pide intentando que el camarero te mire a los ojos", indica María José, "entonces le haces una señal con la mano". La experta indica que nunca se debe levantar la mano más allá de la cabeza.

Gómez y Verdú indica que, además, no se debe hacer un gesto de firmar en el aire. Hay que esperar a que el camarero venga y, entonces, pedirle la cuenta por favor. "¿Le haces darse dos paseos?", comenta Quique Peinado, indicando que, haciendo el gesto, él ya puede entender que quiere la cuenta.

"Eso será en Gran Bretaña", afirma, irónico, Dani Mateo, "te preguntamos aquí en España". La experta indica que si el camarero no nos hace caso, nos podemos levantar para pedir la cuenta. "Le tocas levemente la espalda y le pides la cuenta", indica. La experta comparte, además, un truco para conseguir que venga el camarero: "Todos se levantan y empiezan a irse... y enseguida vienen".

