En Zapeando
Miki Nadal se ofrece para que le hagan un traje con jamón: "Que me traigan 10 patas: 5 para el traje y 5 para picotear"
El programa se ha hecho eco de la curiosa propuesta que un cortador de jamón ha hecho a Toñi Moreno: hacerle un vestido con lonchas de jamón. El zapeador no pierde la oportunidad de sumarse a esta 'iniciativa'.
Una reportera de 'Hoy en día', el programa de Canal Sur presentado por Toñi Moreno, viajaba hasta Isla Cristina, en Huelva, para conocer a un cortador de jamón con numerosos premios gracias a su buen hacer cortando este producto.
Juan Antonio, que así se llama, habría hecho una curiosa promesa a la reportera y esta no dudaba en recordárselo en pleno directo: vestir a Toñi Moreno de jamón. "Si me vistes de jamón paro el régimen automáticamente", comenta la presentadora al escuchar la propuesta.
"Hay zonas de mi cuerpo donde sé que aguantaría el jamón", añade Moreno, señalándose los pechos. "Donde ya tiene panceta, ¿no?", responde, malicioso, uno de los colaboradores, provocando las risas de todos.
El cortador le dice que para poder vestir a Toñi con jamón es recomendable que se ponga un vestido ceñido para que se peguen bien las lonchas. Moreno pregunta, entonces, cuántos jamones necesitaría para poder vestirla. "Cuatro o cinco jamones", responde Juan Antonio. "Me han llamado gorda muchas veces, pero nunca de esta manera que suena tan bien", indica Toñi.
"Me ofrezco voluntario para que me hagan un traje de jamón", afirma Miki Nadal, al ver las imágenes, "pero, a mí, que me traigan 10 patitas: cinco para el traje y cinco para picotear mientras cogen las medidas". "Imagínate un jamón de Huelva", añade Dani Mateo, "yo le cojo los bajos".