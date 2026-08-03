Maya Pixelskaya, sobre la actuación de Madonna y Kylie Minogue en el World Pride de Ámsterdam: "Como ver a Messi y Cristiano en el mismo equipo"

Dos de las grandes divas del pop compartieron escenario en el WorldPride de Ámsterdam. Aquí puedes ver el momento cuando Madonna sorprendió al público invitando a Kylie Minogue a cantar con ella.

Madonna, reconocida defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+, protagonizó uno de los momentos más comentados del WorldPride de Ámsterdam al invitar a Kylie Minogue a compartir escenario durante su actuación.

Ambas artistas, vestidas en tonos púrpura y con estilismos brillantes, interpretaron juntas 'Love Sensation', desatando la euforia entre los asistentes.

Unas imágenes que se han comentado entre los colabores de Zapeando, donde Maya Pixelskay ha querido matizar la magnitud del encuentro: "Para los que sois muy machos y no entendéis la grandeza de esta unión, es como si Messi y Cristiano jugaran en el mismo equipo". "Porque lo decís vosotras; podría ser Madonna o uno de Los Chunguitos imitándola en 'Tu cara me suena'", ha rematado Miki Nadal

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