Ahora

Divas del pop

Maya Pixelskaya, sobre la actuación de Madonna y Kylie Minogue en el World Pride de Ámsterdam: "Como ver a Messi y Cristiano en el mismo equipo"

Dos de las grandes divas del pop compartieron escenario en el WorldPride de Ámsterdam. Aquí puedes ver el momento cuando Madonna sorprendió al público invitando a Kylie Minogue a cantar con ella.

Maya Pixelskaya, sobre la actuación de Madonna y Kylie Minogue en el World Pride de Ámsterdam: "Como ver a Messi y Cristiano en el mismo equipo"

Madonna, reconocida defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+, protagonizó uno de los momentos más comentados del WorldPride de Ámsterdam al invitar a Kylie Minogue a compartir escenario durante su actuación.

Ambas artistas, vestidas en tonos púrpura y con estilismos brillantes, interpretaron juntas 'Love Sensation', desatando la euforia entre los asistentes.

Unas imágenes que se han comentado entre los colabores de Zapeando, donde Maya Pixelskay ha querido matizar la magnitud del encuentro: "Para los que sois muy machos y no entendéis la grandeza de esta unión, es como si Messi y Cristiano jugaran en el mismo equipo". "Porque lo decís vosotras; podría ser Madonna o uno de Los Chunguitos imitándola en 'Tu cara me suena'", ha rematado Miki Nadal

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno niega que hubiera "informes" que alertaran "de la magnitud de las cifras" de la crisis de Ceuta tras el choque de Interior y el CNI
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  5. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP