Kris Jenner sorprende con un radical cambio de look que recuerda a Kim Kardashian: "¿Quién es más joven?"

Kris Jenner se ha realizado un radical cambio de look que recuerda al de su hija, Kim Kardashian. "Si las pones al lado no sabes quién es más joven", destaca Tatiana Arús, que explica que también "se ha hecho un lifting".

Kris Jenner, madre de Kim Kardashian, se ha pasado al rubio platino realizándose un radical cambio de look. "Me recuerda muchísimo al último cambio de look de Kim", destaca Tatiana Arús, que afirma que "si las pones al lado no sabes quién es más joven". Y es que, además, Kris ha desvelado que también se ha hecho un lifting.

"Se habrá hecho un liftin, pero también tiene filtros ahí", afirma, por su lado Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús también enseña el cambio de look de Demi Moore.

"Se ha apuntado al flequillo de moda", destaca el presentador de Aruser@s, que explica que "hay un estudio que dice que cuando te pones flequillo puedes quitarte hasta 30 años". "Yo que había renegado del flequillo... me lo voy aponer a ver si aparezco el lunes más joven", bromea Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.