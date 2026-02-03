Mika revela en 'El Hormiguero' el curioso origen de su canción 'Relax, take ir easy'

Mika visitó El Hormiguero y sorprendió con historias personales poco conocidas. El cantante habló de su familia, de personas que vivieron en su casa y del origen real de una de sus canciones más famosas, nacida de una anécdota cotidiana.

El cantante y compositor Mika visitó el plató de 'El Hormiguero' en Antena 3, donde compartió anécdotas personales de lo más curiosas. El artista, de origen británico-libanés y con nacionalidad estadounidense, explicó que su casa familiar siempre ha estado abierta a todo el mundo.

Esa forma de vivir hizo que, durante años, convivieran con personas muy distintas. Una de ellas fue una señora libanesa que tenía un ojo de cristal. Según contó el propio Mika, esta prótesis despertaba mucha curiosidad tanto en él como en su hermano cuando eran pequeños.

Esa curiosidad les llevaba a colarse por las noches en la habitación de la mujer para coger el ojo de cristal y observarlo de cerca. Una travesura infantil que el cantante recordó entre risas durante su charla con Pablo Motos.

Además, Mika explicó el curioso origen de una de sus canciones más conocidas, Relax, take it easy. El artista contó que en su casa también acogieron a un hombre chino de 91 años, que solía calmar los momentos de tensión en la cocina con una frase muy concreta.

"Cada vez que había un momento de tensión en la cocina decía: '¡Please! Mika, everybody. Realx, take it easy'". De esa expresión tan repetida nació el título de la canción, que con el tiempo se convirtió en uno de sus mayores éxitos.

