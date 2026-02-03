VÍDEO | El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varios ejercicios para aliviar el dolor en los hombros

El fisioterapeuta explica cómo podemos realizar tres ejercicios muy sencillos con elementos que tenemos en casa: 'la botella antiestrés', 'la toalla salvavidas' y 'la escoba ortopédica'. Descubre el paso a paso en el vídeo principal.

¿Qué podemos hacer si nos duele el hombro? El fisioterapeuta Víctor Hernán está en Zapeando para compartir varios ejercicios que nos ayudarán ante una molestia en esta zona. Para ello, cuenta con la colaboración de Cristina Pedroche.

El primer ejercicio se denomina 'la botella antiestrés'. Como indica, es un ejercicio muy sencillo para el que solo necesitamos una botella. Hernán indica que nos debemos apoyar en una mesa y se adelanta un pie hacia delante y el otro se pone hacia atrás. "Vamos a coger la botella, vamos a bajar un poco rectos hacia delante hasta que consigamos generar un péndulo", indica el fisioterapeuta.

A través de un movimiento suave pendular, "buscamos mantener la movilidad articular y, sobre todo, no fomentar la rigidez postcirugía o postdolor". Hernán indica que se debe hacer es movimiento, de delante hacia atrás, durante un minuto, y otro minuto de un lado a otro. Por último, se deben hacer círculos en ambos sentidos.

El siguiente ejercicio es 'la toalla salvavidas'. Hernán indica que este nos va a ayudar para realizar una movilización autoguiada. El fisioterapeuta indica que, cogiendo los extremos de una toalla con cada mano, se deben pegar los codos al cuerpo, después se flexionan a 90 grados y, después, hacer una rotación interna y externa de ambos hombros, muy despacio, sin separar los codos del cuerpo.

Para el siguiente ejercicio solo hace falta el palo de una escoba, por eso lo ha bautizado como 'la escoba ortopédica'. "Este ejercicio tiene cola porque vamos a trabajarlo con una palanca", indica Hernán. Primero se flexiona a 90 grados el codo y se sube la mano.

"El palo lo vamos a pasar por fuera de nuestro codo y se coge con la mano", indica. Después, con la mano contraria, se coge también el palo por debajo del codo. Seguidamente, se hace una palanca moviendo el palo de un lado a otro para movilizar la zona. Al final, tras realidad unas ocho o diez repeticiones, se mantiene la máxima rotación, sin hacernos daño, y se deja caer la cabeza hacia el lado contrario.

