Víctor Hernán explica por qué nos duele el hombro: "Damos más de lo que debemos y se genera una inflamación"

El fisioterapeuta explica que es habitual que los dolores y molestias en esta zona de nuestro cuerpo se den por tres motivos: por una inflamación de tendones, por el llamado hombro congelado y a debido a un dolor articular.

Zapeando cuenta este martes con el fisioterapeuta Víctor Hernán para hablar sobre un problema que sufren muchas personas: el dolor de hombro. ¿Qué provoca molestias en esta zona de nuestro cuerpo?

Hernán indica que, en muchas ocasiones, hacemos movimientos con los que jugamos por encima de nuestras posibilidades. "Damos más de lo que debemos y se genera una inflamación", indica. El fisioterapeuta expone que también podemos sufrir "el síndrome de Bricomanía: te crees que eres 'el barbas' de Bricomanía, hay que pintar el salón y te pones sin pértiga ni nada".

"Consigues, con unos movimientos con baja frecuencia, pero mucha repetición, generar una irritación de la estructura", explica. Hernán indica que, por ejemplo, entre los padres, cargar a su bebé durante mucho rato "hace que el hombro acabe mal".

El fisioterapeuta indica que los dolores de hombro más frecuentes son por inflamación de tendones, por hombro congelado o por dolor articular. El primero "básicamente suele ser en el manguito rotador". En el segundo, Hernán indica que la cápsula que cubre la articulación se retrae "dando mucha rigidez y dolor". En el tercero es la propia articulación la que genera ese dolor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.