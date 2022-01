María Gomez relata en Zapeando el mal rato que pasó cuando sufrió un golpe de calor mientras hacía un programa de televisión con Miki Nadal en directo: "De pronto me empezó a venir mucho calor, empecé a ver como chiribitas, empecé casi a llorar", recuerda.

"Le dije: 'Miki, no sé qué me está pasando'", rememora la zapeadora, que ha desvelado cómo reaccionó su compañero: "Miki me cogió la mano y me dijo: 'No te preocupes, te vas a desmayar'". Puedes descubrir cómo acabó la historia en el vídeo que ilustra estas líneas.

