Shakira, Miley Cyrus, Demi Moore... estos son los looks virales de las famosas en la Gala Met

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los looks más destacados de la Gala Met 2025. Esta vez, la editora de moda Anna Wintour eligió la temática del dandismo negro, centrado en la moda afroamericana. Por su alfombra azul han pasado cantidad de famosos como Rihanna, quien ha sorprendido anunciando su tercer embarazo con el rapero A$AP Rocky.

Otra de las famosas que han posado ante los medios de comunicación ha sido Miranda Kerr, quien ha aparecido con un diseño de Dior en color negro con un detalle frontal que parecía las solapas de una americana. Por su parte, Katy Perry "con un traje combinado con vinilo", explica Tatiana Arús, que también enseña el look de Zoe Saldaña, "con un diseño ganador de binomio blanco y negro".

Por su parte, Sabrina Carpenter llegó con u abrigo de pelo que se quitó en la alfombra roja, al igual que Halle Berry. Respecto a los famosos, Tatiana Arús destaca el look de J Balvin, que se decantó por un traje de rosa empolvado: "Me gusta ver que los hombres arriesgan".

Además, la colaboradora destaca el look de Jon Kortajarena, quien ha acertado "con un traje blanco". "Este va normal", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana confiesa que no le termina de convencer el look de Shakira: "Creo que el estilismo afroamericano no lo veo por ningún lado en su diseño rosa". "Me recuerda a uno que llevó Jennifer Lopez en los últimos eventos", destaca la colaboradora mientras Alba Gutiérrez destaca que Shakira "se ha equivocado de fiesta e iba a la de Disney".

Por último, Tatiana Arús enseña otros looks que no le terminan de convencer con la temática, como el de Dua Lipa, Miley Cyrus o Demi Moore.