Jabifus echa las cartas a Amaia Montero (Virgo): "Se viene movida de la buena"

Jabifus, astrólogo de Aruse@s, llega este martes al plató anunciando que tenemos a Venus en sextil con Plutón. Las relaciones personales se intensificarán y se profundizarán. Los signos Acuario, Géminis y Libra serán los más afectados por el tránsito.

Compatibilidades para la semana

Se van a entender de 10 y tendrán una conexión muy real: Capricornio con Cáncer y Tauro con Acuario.

Capricornio con Cáncer y Tauro con Acuario. Supermatch: Aries con Virgo y Escorpio con Leo.

Aries con Virgo y Escorpio con Leo. Los reyes del drama: Géminis con Tauro y Libra con Piscis.

Géminis con Tauro y Libra con Piscis. Parejas destinadas al fracaso: Sagitario con Cáncer.

Salseo del cosmos Aruser@

Los espectadores de Aruser@s están muy pendientes de la polémica que está rodeando la presunta vuelta de Amaia Montero (Virgo) a La Oreja de Van Gogh, tras la filtración, por error, de Cayetana Guillén Cuervo.

¿Cómo le irá a la cantante en su nueva etapa? ¿Triunfará en su regreso? El experto astrólogo echa las cartas y esto es lo que nos ha contado: "Amaia Montero es Virgo, y este signo no da puntada sin hilo. La primera fase, cuando vuelva con el grupo, será buena; me aparece la carta del Sol. Habrá una reaparición estelar. Eso sí, ¡cuidado! Antes de que acabe el año, por su parte, se viene movida de la buena. Quizás no haya finalmente sincronía con la vuelta al grupo, discrepancias...Lo que está claro es que algo le chirriará bastante".