El mensaje de los padres de Madeleine McCann 18 años después de su desaparición: "Nuestra determinación es inquebrantable"

Han pasado 18 años desde la desaparición de Madeleine McCann en el Algarve, Portugal. Sus padres, Kate y Gerry McCann, han compartido un mensaje en Facebook, reafirmando su compromiso de "no dejar piedra sin mover" en la búsqueda de su hija. Agradecen el apoyo continuo y destacan que, aunque no hay noticias significativas, su determinación sigue intacta. Este mes se celebra el cumpleaños 22 de Madeleine y el Día Internacional del Niño Desaparecido, recordando a todos los niños desaparecidos y sus familias. A pesar de las investigaciones, incluyendo la de Scotland Yard, no se ha encontrado a Madeleine ni a los responsables de su desaparición.