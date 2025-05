Un profesor carga contra la jornada partida en los colegios: "Debería ser ilegal"

"Si hay algo en España que debería ser ilegal es la jornada partida". Así de tajante se muestra este profesor (@buenosdiasporcierto) en este vídeo viral que Hans Arús lleva a Aruser@s. Con los horarios que él tiene en la actualidad -de 9 a 12:30h y de 15 a 16:30h- ha comprobado que los niños ya no rinden al mismo nivel. Por eso, cree que "deberían descansar un poquito o jugar" para después "darle caña a las extraescolares".

A pesar de todo, el docente es consciente de que hay muchos padres que no pueden ir a buscar a sus hijos a horas más tempranas por motivos laborales. "Precisamente, porque salís más tarde", recalca señalando el problema.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús apoya totalmente las reivindicaciones de este profesor. "Estos parones lo que hacen es restar energía", opina. "Y cuando aprieta el calor es horrible", añade Angie Cárdenas.

"No me entra en la cabeza que los adultos procuremos tener posibilidades de no trabajar tantas horas, lo estamos viendo con la reducción de la jornada laboral. En cambio, con los niños, nadie es sensible. Al margen de todas las horas que tienen que soportar, luego llegan los deberes", reflexiona el presentador.