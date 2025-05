¿Acto de sabotaje o robo? El Gobierno apunta a una operación de desestabilización tras el robo de cable en el AVE

¿Simple robo o sabotaje? Esta es la principal pregunta que ahora, cuando ya se ha restablecido la normalidad en la línea del AVE entre Madrid y Sevilla, se le presenta al Gobierno, pues necesita esclarecer las causas del robo de cable que ha desatado el caos en la alta velocidad entre la tarde del domingo y última hora de este lunes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece que lo tiene claro: ha sido un "sabotaje". Este es el mensaje que ha lanzado a lo largo de la jornada el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que, en este caso, no podemos hablar de un robo más de cobre, algo habitual en los últimos 10 años por su valor de venta en el mercado negro. Para Puente y el Gobierno, con este hurto se persigue mucho más, hay una intención escondida que pasaría por una operación casi de desestabilización del país y de Sánchez como presidente.

"Hemos sufrido un acto de grave sabotaje en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Cuatro robos (que posteriormente se ampliaron oficialmente a cinco) de cable en puntos distintos en un radio de 10 km", anunciaba Puente en redes sociales. "Son los sistemas de seguridad de la línea", explicaba, para asegurar que "la afectación a los trenes, que aún quedan por circular, va a ser muy seria", añadía el responsable de Transportes, subrayando que "estos hechos son muy graves".

Esta hipótesis, la del boicot con intenciones ocultas, es una acusación muy grave, pero desde Moncloa presentan un argumento, el económico. El valor del cable de cobre robado este domingo hasta en cinco puntos de Toledo, cortando el tráfico de trenes entre Madrid y Sevilla, es mínimo, casi insignificante para el riesgo que supone acometer la operación de sustracción y para los conocimientos, información y materiales que se necesitan para ello.

Es más, fuentes del Ministerio de Transportes sostienen que ese cobre robado llegaría por poco a los 300 euros en el mercado negro. Una cantidad que baila dependiendo de quién la comunique, porque el ministro Puente hablaba a primera hora de este lunes de un robo por valor de 1.000 euros. "Si es un robo, estamos hablando de... no sé... 1.000 euros como mucho, pero los daños son terribles. Apunta claramente a un acto deliberado y bueno, veremos a ver si tiene un interés económico", explicaba en una entrevista a Onda Cero.

Idea, la del bajo beneficio monetario que sacarían los presuntos ladrones al acudir al mercado negro con el cobre de este tipo de cable, que también ha defendido Luis Planas, ministro de Agricultura. Según ha mantenido, nos encontramos ante robos cometidos en diversos lugares y por un valor económico prácticamente nulo. "Que cada uno saque las conclusiones que consideren apropiadas", ha dejado caer.

El PP niega el sabotaje

Pese a las palabras de Puente y Planas, donde han apuntado a un boicot como principal teoría de lo ocurrido, el Partido Popular no compra. Desde Génova han convertido este último incidente ferroviario en pólvora para atacar al Gobierno.

Creen que el Gobierno de Sánchez busca desinformar y no asumir sus responsabilidades por unos paros ferroviarios que han durado casi 24 horas. "Asistimos también a un Gobierno desinformador, porque nos hablan de sabotaje y culpan a todos para no asumir cualquier tipo de responsabilidad", ha dicho Borja Sémper, el portavoz nacional del PP. En la misma línea, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que ha declarado que "evidentemente si el Gobierno ha dicho que hay un sabotaje, entiendo que se estará estudiando por parte de la Guardia Civil o la autoridad competente".

El PP se ríe de la tesis del boicot y, una vez más, la representante que más lejos ha llegado con sus insinuaciones ha sido Isabel Díaz Ayuso al asegurar que desde que gobierna Sánchez en España "no funciona nada". Y de paso, lo ha hecho mencionando por enésima vez a Venezuela, comparando a Pedro Sánchez con Hugo Chávez. Incluso ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que se puede escuchar a Chávez explicando un "sabotaje".

Sin embargo, Álvaro Fernández de Heredia, presidente de Renfe, la compañía más afectada por el robo de cobre en los cables, sí se ha sumado a la idea del ministro Óscar Puente. Para Heredia no tiene sentido que el móvil de este saqueo sea económico por el escaso valor de lo sustraído. Por mucho que se vaya a vender en el mercado negro. "Desde luego no puede tener otra explicación que no sea causar un daño irreparable a la infraestructura. Ese cable vendido en el mercado negro no llega a costar ni 1.000 euros, y no tiene ningún sentido ese operativo", ha explicado este lunes a Al Rojo Vivo. "Creo que, sin duda, fue intencionado. Y es muy poco plausible que el motivo fuera vender un poco de chatarrilla de cobre".

Además, se ha disculpado con la ciudadanía afectada por el corte de la línea de tren. "Lo primero es pedirles disculpas por la situación que se ha provocado, porque ellos son las víctimas y los que han tenido que sufrir".

El robo de cobre

¿Qué es exactamente lo que robaron los ladrones y dónde? Se han llevado 300 metros de cable de cinco puntos diferentes, pero a lo largo de la línea de alta velocidad que une las ciudades de Madrid y Sevilla. En concreto, en los kilómetros 92, 93, 99, 101 y 102.

Su valor en el mercado sería muy bajo entre los 300 y los 1.000 euros. Y además, según fuentes expertas, los lugares escogidos para acceder al cobre son puntos críticos de la red ferroviaria. Primero porque son cables de datos que transmiten al centro de control y a los propios trenes si es seguro o no circular por la vía. En segundo lugar, porque según apunta Óscar Puente, los delincuentes sabían perfectamente dónde atacar.

Allí, los ladrones cortaron la alambrada para acceder a la vía desde una zona de cultivos. También han destrozado una caseta y la única cámara de vigilancia que había en este tramo.

Los robos de cobre son cada vez más habituales en nuestras líneas ferroviarias. De hecho, este tipo de delitos se han duplicado en los últimos cuatro años hasta tal punto que, solo en 2024, se contabilizaron más de 4.400 robos de cobre. Lo bueno es que las detenciones por sustracción de cobre también se han duplicado, tal y como han confirmado desde el Ministerio del Interior.

A mediados de la tarde de este lunes, se ha recuperado la normalidad en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. En Atocha y en Santa Justa se respira con más normalidad