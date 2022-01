Josie ha destacado los "grandes looks con grandes historias detrás" que ha visto este viernes de personas que se encontraban paseando por el centro de Madrid, al tiempo que ha criticado una tendencia de moda actual: "Van más allá de un logotipo que no nos lleva a ningún sitio. Y yo llevo en un bucle desde 1998 viviendo logomanías una tras otra".

En este sentido, el estilista ha dicho estar en "la sexta ola de la logomanía". "A mí ni una 'L', ni una 'V', ni un 'Dior'. Me da lo mismo porque ya lo he tenido todo. No puede ser noticia un pantalón de Louis Vuitton. Es una catetada máxima. Y lo tenemos que aguantar en Google, en Twitter y en todos sitios", ha criticado.