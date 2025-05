Comprobar el sorteo de la Lotería Nacional por el Día de la Madre de hoy: números premiados

El resto de premios de los sorteos del domingo

Además de este, la ONCE también celebra su sorteo especial por el Día de la Madre. Pero este domingo no todos los sorteos y loterías se dedican al Día de la Madre: también se celebran los ordinarios de Super Once y Triplex, que a estas horas del día ya han dado premios en cuatro de sus cinco sorteos diarios, así como el sorteo de la Bonoloto, que también tiene lugar de lunes a domingo.

Como 'especial' del domingo está el sorteo del Gordo de La Primitiva, que esta semana llega con un bote millonario, y con un Sueldazo del fin de semana, un sorteo que ya se celebró ayer, sábado, y que se repite hoy.