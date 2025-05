Netanyahu confirma el plan de Israel para apropiarse el territorio de los gazatíes: "Estamos ocupando para quedarnos"

Israel planea una ocupación definitiva de Gaza, según anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ha movilizado a 60.000 reservistas para una ofensiva que busca acorralar a los gazatíes y obligarlos a abandonar el área. Netanyahu ha justificado la operación como un esfuerzo por derrotar a Hamás y rescatar a rehenes, afirmando que las tropas no se retirarán una vez que entren. Esta estrategia coincide con la visita del presidente estadounidense Donald Trump. Pese a las afirmaciones de que no se busca ocupar, el bloqueo israelí ha dejado a miles de niños en situación crítica, y la propuesta de Hamás de liberar rehenes a cambio de la retirada israelí parece cada vez más lejana.

Israel va a ocupar Gaza y esta vez de manera definitiva. El primer ministro Benjamin Netanyahu, ha anunciado una ofensiva con la que sus tropas entrarán en el enclave palestino para quedarse, de hecho, ya ha llamado a filas hasta 60.0000 reservistas con el fin de arrinconar a los gazatíes, que se están muriendo de hambre en una zona del sur. Tanto que solo les va a dejar una opción: que se marchen.

Un plan macabro que ha anunciado con total frivolidad después de abrirse un refresco y cuya puesta en marcha pretende hacerla coincidir con la visita de su homólogo norteamericano, Donald Trump, a la zona prevista para dentro de poco más de una semana. "Anoche nos reunimos en el gabinete hasta tarde y decidimos llevar a cabo una operación poderosa en Gaza" en cuyo marco se contempla que sus tropas "no entrarán y luego se retirarán", porque "ese no es el objetivo", ha concretado en un video mensaje publicado en su cuenta de X.

De hecho, ha explicado que "esta fue la recomendación del jefe de Estado Mayor: avanzar, como él mismo expresó, hacia la derrota de Hamás. Cree que esto también nos ayudará a rescatar a los rehenes en el camino. Estoy de acuerdo con él. No cejaremos en este esfuerzo y no renunciaremos a ninguno. Eso es lo que estamos haciendo", agregó Netanyahu.

En definitiva, todo con la excusa de derrotar a Hamás y rescatar a los rehenes. Cuestión de la que siempre se sirve para justificar los medios. Para ello, ha explicado que reclutarán "reservistas para que entren y se apoderen de territorio", aunque sin ofrecer muchos más detalles que los de presentarse como el salvador de los palestinos, ya que para él forzar la evacuación responde a "proteger" a la población gazatí.

Arrinconados y sin ayuda humanitaria

Planteamiento que llega después de haber asesinado a más de 52.000 personas y haber bombardeado día y noche zonas que ellos mismos habían tildado de seguras. Aun así desde el gobierno israelí insistían en que "no es un plan para ocupar, sino para expandir la operación militar", ha especificado su portavoz, David Mencer.

Concreción que, no obstante, no han reiterado este lunes dos de sus funcionarios, pues no han dudado en hablar de apoderarse de la Franja y quedarse de forma indefinida en el territorio donde no entra apenas ayuda humanitaria desde hace dos meses. El bloqueo criminal de Israel tiene, según las ONG, a más de 3.500 niños al borde de la muerte por inanición.

Respecto a la liberación de lo 59 rehenes que todavía permanecen en el enclave palestino, y de los que Israel estima que solo 24 de ellos siguen vivos, cabe destacar que Hamás en las últimas semanas había ofrecido liberarlos a todos a cambio de la retirada total de las tropas israelíes. Ahora, sin embargo, la opción se aleja más que nunca, al menos a corto plazo. Algo que también ocurre al contemplar las posibilidades de que llegue un nuevo acuerdo de alto el fuego, que los familiares de los rehenes también exigen.