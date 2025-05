Alfonso Arús, sobre el "riesgo" que corre Bad Bunny en sus conciertos: "Si dice, 'cantad todos', la gente dirá, 'es que no entiendo la letra'"

Tras presentar su nuevo álbum 'Debí tirar más fotos', Bad Bunny anuncia gira mundial de conciertos con tres fechas en España: el 22 de mayo estará en Barcelona y el 30 y el 31, en Madrid. Una noticia que entusiasma a Hans Arús, aunque el colaborador de Aruser@s lamenta que seguramente no podrá hacerse con una entrada para ver a su artista favorito. "Desde el primer minuto ya no va a quedar ni una, te lo digo yo", comenta con Alfonso Arús.

"Pero estás de enhorabuena. El día de tu cumpleaños el año que viene es el concierto en Barcelona, te lo podemos regalar", intenta animarle Tatiana Arús, aunque sin dar solución al problema del colapso en la venta de entradas. "Es que lleva siete años sin estar en España", insiste él, pesimista.

Alba Gutiérrez destaca que la última vez que el cantante vino a la ciudad condal lo hizo en una sala con bastante menos capacidad que el Estadi Olímpic Lluís Companys al que ahora se presenta. "Actuó en la Razzmatazz, imagina lo que ha crecido", señala.

Por su parte, Tatiana 'cuela' en esta parte del programa el 'look' de Bad Bunny en la Gala Met. "No dejaba a nadie indiferente su sombrero de paja, su traje marrón y su maletita", asegura. "Tiene mucho gusto", comenta con cierta ironía el presentador, que se pregunta si en sus conciertos habrá pantallas con karaoke para poder ver (y entender, por fin) las letras de las canciones. "Es un riesgo que diga, 'cantad todos', y la gente diga, 'es que no entiendo la letra'", bromea.