Álex González visita el plató de Zapeando para presentar la segunda temporada de Toy Boy. "¿Qué es eso?", pregunta indignado Dani Mateo al ver al actor, que confiesa que cuando no puede más en el gimnasio piensa en Álex González y en cómo le queda la camiseta. "Me ha encogido un poco la camiseta", destaca entre risas el actor.

La serie está llena de stripters, ¿se tuvo que preparar de alguna forma el actor? "No bailo, hago de otro personaje", explica González, que interpreta a 'El turco', el malo de la serie: "Es un regalo de personaje, la única pega que pongo es que no me dejan bailar con mis dotes de bailarín". El propio actor se mete en un jardín al hacer una promesa en pleno directo: "Si me volvéis a invitar hacemos un baile". "Cristina me mira como diciendo 'por qué te pegas un tiro en el pie'", bromea González, que confiesa que se ha puesto nervioso porque lleva mucho tiempo sin hacer promoción. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.

Las explosivas fotos sin camiseta de Álex González

"Hay que quitarse la camiseta siempre, de una manera o de otra", destaca Cristina Pedroche tras ver estas sensuales fotografías de Álex González, que explica en este vídeo por qué se hace tantas fotos sin camiseta.