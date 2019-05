La calle reta a 'Los Lobos' en Zapeando por 100 euros: "¿Quién es la primera directora de cine de la historia?"

Lorena Castell se desplaza a Callao para poner a prueba a 'Los Lobos' de 'Boom', quienes desde el plató de Zapeando deben contestar a las preguntas que los ciudadanos les hagan.

Pero no todo acaba ahí, estas preguntas no les llegarán de nuevas a los concursantes de 'Boom', y es que ya en su momento tuvieron que hacerles frente en el programa que presenta Juanra Bonet y fallaron. Si no saben la respuesta, el ciudadano anónimo ganará 100 euros.

