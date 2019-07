Frank Blanco no llegará al programa 2001 de Zapeando. Él mismo lo ha anunciado en el programa 1414: dejará de presentar Zapeando a partir de septiembre.

Su anuncio ha llegado antes de irse de vacaciones dos semanas. Quería compartir con los espectadores, e incluso con su madre (que, dice, no lo sabía), su marcha del programa. Lo ha hecho con un emotivo discurso en el que no ha faltado el humor. "Después de casi seis años nos sentimos todos cerca. A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando porque ha llegado la hora de cambiar. Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo".

"Tengo fama de haberme cargado decenas de programas de la competencia y claro, otros requieren de mi sensacional trabajo y yo me dejo querer", ha continuado. Frank Blanco no ha querido llorar durante su anuncio, aunque ha prometido hacer en su último programa.

Sin embargo, los zapeadores sí se han emocionado y han dejado escapar las lágrimas para terminar con un abrazo de equipo.

Frank Blanco, seis años de éxito

Tras más de 15 años de carrera profesional en televisión, Frank Blanco se incorporó a la familia de laSexta en 2013 para presentar Zapeando en las tardes de la cadena. El conductor ha estado al frente del programa durante seis años con un excelente resultado de audiencia.

Ahora cierra un ciclo para iniciar nuevos proyectos profesionales.