Los zapeadores repasan en el vídeo principal de esta noticia los virales que está arrasando en redes sociales de la erupción del volcán en La Palma, Canarias. Thais Villas muestra por ejemplo el divertido momento protagonizado por una reportera que, al ser preguntada en directo por el volcán, grita que ella va "a mear".

Pero no es la única que protagoniza un surrealista momento. Por ejemplo, Quique Peinado muestra la reacción de una mujer que sigue tomando el sol mientras se ve cómo se acerca la nube de humo del volcán. Ella no fue la única que mantuvo la calma. También lo hizo un señor que, mientras el resto de los presentes mostraba su gran preocupación al ver el humo, él intentaba tranquilizándolos afirmando que había tiempo de comer sin problemas. "En Pompeya también se oyó eso y al final no salió bien, no había tiempo", afirma Dani Mateo.